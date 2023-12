Graphic Packaging-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Für Graphic Packaging beträgt das aktuelle KGV 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 94 aufweisen. Fundamental gesehen ist Graphic Packaging daher derzeit unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Graphic Packaging insgesamt 5 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 30,4 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 23,48 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Graphic Packaging-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,51 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 24,62 USD weicht somit um +4,72 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung für Graphic Packaging hat sich in den vergangenen Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität von Marktteilnehmern in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.