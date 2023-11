Graphic Packaging Aktie: Ein sicheres Investment?

Graphic Packaging schüttet eine Dividende von 1,83 % aus, was 8190,75 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung ist. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei in den letzten Tagen vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen wurde. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im letzten Monat und die Aktie erhielt ein "Gut"-Rating. Die Aktie steht derzeit -5,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -12,73 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

