Graphic Packaging Aktie: In selten guter Lage!

Der Kurs der Aktie Graphic Packaging steht am 17.07.2023, 22:33 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 24.05 USD. Der Titel wird der Branche "Papierverpackung" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Graphic Packaging nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Graphic Packaging damit 25,2 Prozent über dem Durchschnitt (3,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Behälter & Verpackung" beträgt 3,41 Prozent. Graphic Packaging liegt aktuell 25,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,28 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Behälter & Verpackung) von 63,53. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Graphic Packaging auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,51 Prozent liegt Graphic Packaging 8202,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Behälter & Verpackung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8204,41. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.