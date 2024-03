Graphic Packaging Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Aktie der Graphic Packaging wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Diese setzen sich zusammen aus 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 32 USD, was einer Erwartung von 11,65 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 28,66 USD. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 15,28, was 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Graphic Packaging aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Graphic Packaging mit 1,58 Prozent 8286,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche "Behälter & Verpackung" eher unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich erzielte Graphic Packaging in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,99 Prozent, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 39,84 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -30,85 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Auch im Sektorvergleich lag Graphic Packaging 30,85 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.