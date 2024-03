Graphic Packaging Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Graphic Packaging-Aktie beträgt aktuell 19, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Zusätzlich liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 34,43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Gut"-Rating für Graphic Packaging.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Graphic Packaging einen Wert von 15 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 15,28 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche liegt das KGV von Graphic Packaging um 80 Prozent niedriger, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung für Graphic Packaging in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Graphic Packaging in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,99 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um 5,1 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,89 Prozent im Branchenvergleich für Graphic Packaging. Ebenso lag Graphic Packaging 3,89 Prozent über dem Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.