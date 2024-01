Graphic Packaging Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Graphic Packaging liegt der RSI7 aktuell bei 27,92 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 29,44, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Insgesamt erhält das Graphic Packaging-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Graphic Packaging beträgt derzeit 1,83%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,37%. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an neun Tagen positiv und an drei Tagen negativ. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Stimmung überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Analysten haben die Aktie der Graphic Packaging in den letzten zwölf Monaten mit insgesamt 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 30,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 19,42% impliziert und somit zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt.

