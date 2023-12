Graphic Packaging Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

In den letzten Wochen konnte bei Graphic Packaging eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer Tendenz zu besonders positiven Themen in den sozialen Medien. Die Stärke der Diskussion hat sich dagegen nicht signifikant verändert. Insgesamt wird Graphic Packaging daher in Bezug auf die Stimmung mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Graphic Packaging im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,21 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 45,35 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die 200-Tage-Linie der Graphic Packaging verläuft aktuell bei 23,53 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 24,65 USD, was einem Abstand von +4,76 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 22,66 USD um +8,78 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt erhält Graphic Packaging auf Basis der technischen Analyse daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Graphic Packaging-Aktie liegt bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 35,85, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Graphic Packaging.