Graphene Manufacturing Group Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Graphene Manufacturing war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen Tage waren hauptsächlich positiv. Insgesamt erhält Graphene Manufacturing von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Graphene Manufacturing wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führte.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Graphene Manufacturing aktuell auf 1,86 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,36 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1,44 CAD, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung für Graphene Manufacturing ergibt somit auch in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Graphene Manufacturing zeigt einen überkauften Wert von 90,91, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 66, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Schlecht".