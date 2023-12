Graphene Manufacturing Group Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Stimmung der Anleger für Graphene Manufacturing ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 1,85 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,33 CAD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Graphene Manufacturing in den letzten vier Wochen schlechter geworden ist und auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen leicht abgenommen hat. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält das Unternehmen eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik des Aktienkurses als negativ einzustufen ist, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage.

Insgesamt führen diese Faktoren zu einer negativen Gesamtbewertung der Aktie von Graphene Manufacturing.