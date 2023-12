Graphano Energy-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Delfi":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Graphano Energy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 62,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,61 ein "Neutral"-Rating an. Somit wird Graphano Energy insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 0,16 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,1 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -37,5 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 0,11 CAD lag, weist mit einem Abstand von -9,09 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz rund um Graphano Energy betrifft, so war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt somit einen positiven Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen führen zu einem insgesamt positiven Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Graphano Energy eher neutral diskutiert, mit vereinzelten positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird Graphano Energy aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens mit einem durchweg "Neutral" bis "Gut"-Rating bewertet.