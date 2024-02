Graphano Energy Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Graphano Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,14 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,12 CAD) um -14,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,11 CAD, was einer Abweichung von +9,09 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Graphano Energy überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,11, was bedeutet, dass Graphano Energy weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Graphano Energy somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Graphano Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Graphano Energy hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.