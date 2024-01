Graphano Energy Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Graphano Energy liegt der RSI7 derzeit bei 25 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 54,17, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Graphano Energy besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend "Gut"-Einschätzung aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Graphano Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -25 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien ergibt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung für Graphano Energy. Somit wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" zugeordnet.