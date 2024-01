Granite Real Estate Investment Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Aktie von Granite Real Estate Investment Trust zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 75,96 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 77,16 CAD, was einem Unterschied von +1,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Darüber hinaus wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 71,16 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+8,43 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Granite Real Estate Investment Trust veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Granite Real Estate Investment Trust deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Granite Real Estate Investment Trust liegt bei 42,45, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie von Granite Real Estate Investment Trust in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".