Granite Real Estate Investment Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Granite Real Estate Investment Trust eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz gezeigt, weshalb sie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. Bei der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 53,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 35,6 und ergibt somit auch eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings zeigt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage eine positive Entwicklung, die zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Granite Real Estate Investment Trust somit eine neutrale bis leicht positive Gesamtbewertung.