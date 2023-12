Granite Point Mortgage-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Granite Point Mortgage Trust":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Granite Point Mortgage Trust Inc wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Granite Point Mortgage Trust Inc in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 31,4 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 31,6 Punkten im "Neutral"-Bereich. Somit erhält Granite Point Mortgage Trust Inc insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Granite Point Mortgage Trust Inc einmal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im zurückliegenden Monat gab es eine "Gut"-Empfehlung und keine neutralen oder negativen Empfehlungen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel betrachtet. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 6,21 Prozent und ein mittleres Kursziel von 6,5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Granite Point Mortgage Trust Inc von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit zu einer "Gut"-Einstufung.