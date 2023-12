Granite Point Mortgage Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Granite Point Mortgage Trust":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Granite Point Mortgage Trust Inc wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, mit einem Wert von 23,53, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für die Granite Point Mortgage Trust Inc zeigt, dass institutionelle Analysten langfristig und auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating für die Aktie vergeben. Die aktuellen Kursprognosen deuten auf eine positive Entwicklung von 9,8 Prozent hin, mit einem mittleren Kursziel von 6,5 USD, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie mit einem Kurs von 5,92 USD derzeit +21,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +17,93 Prozent, was auch langfristig eine positive Einschätzung ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht signifikant zugenommen oder abgenommen hat, was zu einem insgesamt neutralen Rating für die Granite Point Mortgage Trust Inc-Aktie führt.