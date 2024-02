Granite Point Mortgage Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Granite Point Mortgage Trust":

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Granite Point Mortgage Trust Inc in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Ebenso wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Granite Point Mortgage Trust Inc liegt bei 72,38 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 67,29, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Aktie einen Durchschnitt von 5,19 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage auf. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,71 USD, was einem Unterschied von -9,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,69 USD liegt mit einem Unterschied von -17,22 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Einschätzung "Gut" für Granite Point Mortgage Trust Inc vergeben, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Langfristig erhält das Unternehmen somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 4,71 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 38 Prozent und vergeben ein mittleres Kursziel von 6,5 USD. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".