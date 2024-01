Granite Point Mortgage Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Analyse von Granite Point Mortgage Trust Inc zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 1 Bewertung als "Gut" eingestuft wurde, während es keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen gab. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 6,5 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 9,43 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,94 USD) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung lautet dementsprechend "Gut".

In Bezug auf die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Granite Point Mortgage Trust Inc in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des Sentiments und der Diskussionsstärke.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Granite Point Mortgage Trust Inc geäußert wurden. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 69,81, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhalten wir für Granite Point Mortgage Trust Inc eine "Gut"-Bewertung von den Analysten, eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des Sentiments und der Diskussionsstärke sowie eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anlegerstimmung. Der Relative Strength Index ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie insgesamt.