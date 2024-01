Granite Point Mortgage Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Granite Point Mortgage Trust Inc liegt bei 55,56 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Aktie der Granite Point Mortgage Trust Inc abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 6,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,11 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur schwache Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Aktie diskutiert, mit fünf Tagen positiver und drei Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

