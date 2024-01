Granite Point Mortgage Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Granite Point Mortgage Trust":

Die Analysteneinschätzung für die Granite Point Mortgage Trust Inc ist insgesamt positiv. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, erhielt das Unternehmen 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen. Auch für den letzten Monat wurden qualifizierte Analysen durchgeführt, wobei 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Granite Point Mortgage Trust Inc liegt bei 6,5 USD, was eine potenzielle Kursentwicklung von 13,24 Prozent bedeutet. Daher wird das Unternehmen von den Analysten positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Granite Point Mortgage Trust Inc war in den sozialen Medien überwiegend positiv. Auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine gute Bewertung.

In der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für 7 und 25 Tage herangezogen. Der RSI7 liegt bei 81,32 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 44,57, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Granite Point Mortgage Trust Inc eine positive Entwicklung, da der Aktienkurs einen Abstand von +13,44 Prozent zu dieser Linie aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich eine positive Entwicklung, was auf ein gutes Signal für die Aktie hinweist.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine positive Gesamteinschätzung für die Granite Point Mortgage Trust Inc.