Granite Creek Copper Aktie: Was wird das noch werden?

Die Anleger von Granite Creek Copper zeigten sich in den letzten Tagen neutral eingestellt, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Weder positiv noch negativ gab es ausschlaggebende Entwicklungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Granite Creek Copper daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigten in den letzten Monaten keine bedeutenden Tendenzen. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat im Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Granite Creek Copper somit ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,035 CAD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,04 CAD, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Granite Creek Copper zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (ebenfalls 50 Punkte) lassen darauf schließen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Granite Creek Copper auf Basis der Analyse der Anlegerstimmung, der Diskussionsintensität, des gleitenden Durchschnittskurses und des Relative Strength Index.