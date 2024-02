Granite Construction Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) der Granite Construction zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 20,25. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was als neutral betrachtet wird und daher auch als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance liegt die Rendite der Granite Construction mit 21,86 Prozent deutlich unter der Industrie von 407,27 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 33,23 und liegt damit 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 32, was die Aktie als überbewertet kennzeichnet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes in Höhe von 42,1 USD verläuft, während der Kurs der Aktie (50,76 USD) um +20,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 47,95 USD, was einer Abweichung von +5,86 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert in diesem Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut" für die Granite Construction.