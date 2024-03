Granite Construction Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Die fundamentale Analyse des Bauunternehmens Granite Construction zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 42,02 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 40,29 liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen überbewertet ist und wird daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung gegenüber Granite Construction hat sich in letzter Zeit stark verschlechtert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien haben zu einer negativen Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke geführt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Granite Construction. Allerdings haben die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung geführt.

Im Branchenvergleich hat Granite Construction in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,7 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Bauindustrie eine Underperformance von -294,39 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 165,73 Prozent deutlich zurück. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.