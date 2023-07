Granite Construction Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Kurs der Aktie Granite Construction steht am 04.07.2023, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 40.05 USD. Der Titel wird der Branche "Bauwesen" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Granite Construction einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Granite Construction jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Granite Construction-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Sell"-Rating für die Granite Construction-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Granite Construction vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 36 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -10,11 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (40,05 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Granite Construction somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Granite Construction-Aktie: der Wert beträgt aktuell 54,68. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Granite Construction weder überkauft noch -verkauft (Wert: 33,67), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Granite Construction damit ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Granite Construction zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.