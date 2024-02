Granite Construction Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Granite Construction-Aktie beträgt der RSI für die letzten 7 Tage 32, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,31 ebenfalls stabil und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Granite Construction ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Granite Construction-Aktie beträgt 1,36 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau und liegt damit 15,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen, der bei 17,03 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Granite Construction in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen sowie die überwiegend positiven Themen rund um den Wert lassen die Einstufung auf dieser Ebene als "Gut" erscheinen.

Die Analysteneinschätzung für Granite Construction zeigt, dass in den letzten 12 Monaten kein gutes Rating vergeben wurde, einmal neutral und einmal schlecht. Dies führt langfristig zu einer "Schlecht"-Bewertung von institutioneller Seite. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 47,26 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -23,83 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 36 USD fest. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.