Granite Construction Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Aktienkurs von Granite Construction hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 35,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche durchschnittlich um 14,02 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Granite Construction eine Outperformance von +21,1 Prozent im Branchenvergleich verzeichnet. Auch im Industrie-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 26,71 Prozent erzielen, was 8,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Diese starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten sind jedoch skeptisch und geben insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung ab, da es keine Kaufempfehlungen, keine neutralen Bewertungen und eine schlechte Einstufung gab. Es gibt auch keine aktuellen Analystenupdates zu Granite Construction. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für das Unternehmen liegt bei 36 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -27,86 Prozent sinken wird, da er zuletzt bei 49,9 USD notiert war. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Granite Construction liegt bei 30, was vergleichbar mit dem Durchschnittswert der Branche Bauwesen (KGV von 30,64) ist. Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet, da es weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Granite Construction im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Bauwesen eine niedrigere Rendite von 1,36 % aus, was 15,68 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 17,04 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".