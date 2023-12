Granite Construction Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Bei einer Zeitspanne von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Granite Construction liegt bei 31,63, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 31,19, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 40,43 USD für den Schlusskurs der Granite Construction-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 49,26 USD, was einem Unterschied von +21,84 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (43,03 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,48 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzerer Basis führt. Insgesamt erhält die Granite Construction-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Granite Construction in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Granite Construction festgestellt wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut Analysen auf sozialen Plattformen waren die Kommentare zu Granite Construction überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Aktie in den sozialen Medien aufgegriffen. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung. Insgesamt wird daher festgestellt, dass Granite Construction in Bezug auf das Sentiment als "Gut" eingestuft werden muss.