Granite Construction Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Dividendenpolitik von Granite Construction wird derzeit von Analysten als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen Wert von 1 aufweist, was einer negativen Differenz von -15,59 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die langfristige Einschätzung der Aktie von Granite Construction betrachten Analysten das Unternehmen ebenfalls als "Schlecht"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, werden keine positiven Bewertungen verzeichnet, während 1 Analyst eine negative Bewertung abgibt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 36 USD, was einer Erwartung von -25,02 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Granite Construction diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen haben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche hat Granite Construction in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,63 Prozent erzielt. Dies steht jedoch im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 2307,58 Prozent in der Branche, was zu einer Underperformance von -2263,95 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Granite Construction um 1336,55 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.