Grange Resources ist zurück!

In den letzten Wochen konnte bei Grange eine signifikante positive Veränderung der Stimmung und des Buzz beobachtet werden. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten erhält Grange in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Grange daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Grange-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 13, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis (54,1) ist Grange jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Grange.

Die Stimmung der Anleger kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien rund um Grange aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit ein "Schlecht" ist, da der GD200 bei 0,52 AUD liegt und der Aktienkurs (0,475 AUD) um -8,65 Prozent darüber verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein GD50 von 0,44 AUD, was einer Abweichung von +7,95 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies einer "Neutral"-Bewertung.