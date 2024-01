Grandes Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI der Grandes beträgt 40,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 47,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Grandes derzeit bei 350,17 JPY verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 396 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13,09 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Gleiches gilt auch für den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der derzeit bei 376,58 JPY liegt. Dies entspricht einer Differenz von +5,16 Prozent und damit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Grandes durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Auch das Anleger-Sentiment deutet auf eine negative Stimmung hin. Die Aktie von Grandes war zuletzt Gegenstand von mehrheitlich negativen Meinungen in den sozialen Medien. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Grandes, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung und des allgemeinen Sentiments eine Bewertung von "Schlecht" für die Aktie von Grandes.