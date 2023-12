Grandes Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Grandes hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, daher erhält Grandes eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Grandes-Aktie ein Durchschnitt von 346,94 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 371 JPY (+6,93 Prozent Unterschied), weshalb wir eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Außerdem liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des 50-Tages-Durchschnitts, daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Grandes erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grandes-Aktie beträgt aktuell 57, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und beträgt 45,51, wodurch die Aktie auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Grandes damit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und an insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Grandes, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.