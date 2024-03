Grande Portage Aktie: Das war abzusehen!

Die Grande Portage-Aktie wird derzeit anhand verschiedener technischer Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt zeigt an, dass der Schlusskurs von 0,2 CAD sowohl dem 50- als auch dem 200-Tage-Durchschnitt entspricht, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Branchenvergleichsaktienperformance liegt Grande Portage mit einer Rendite von -8,51 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" um mehr als 14 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite in den letzten 12 Monaten bei 13,92 Prozent, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Die Analyse der Dividende ergibt, dass Grande Portage im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Ausschüttung aufweist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine positive Bewertung basierend auf den technischen Indikatoren.

