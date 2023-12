Grande Portage Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Grande Portage wird bei 66,67 als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 44,44 und wird ebenfalls als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Grande Portage bei 0,24 CAD inzwischen um 9,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +14,29 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "gut" für die Aktie führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird die Grande Portage als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 205,48, was einem Abstand von 36 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 320,15 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.

Die Dividendenrendite für Grande Portage beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Grande Portage eine "neutral"-Bewertung von unseren Analysten.