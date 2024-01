Grande Portage Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von Grande Portage hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 17,5 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete die Aktie in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,66 Prozent, wobei Grande Portage mit 28,16 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird der Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating zugewiesen.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Grande Portage wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt es aktuell 205,48 und liegt damit 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 322. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Grande Portage in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Grande Portage als neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 40, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 44,44 liegt und ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.