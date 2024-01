Grandblue Environment Aktie: In Lauerstellung

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen vorherrschten, im Vergleich zu fünf Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Grandblue Environment gesprochen, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie mit "Gut" bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, mit 6 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Grandblue Environment als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Für die Grandblue Environment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 90,32, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,34, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Grandblue Environment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18,2 CNH. Der letzte Schlusskurs (16,87 CNH) weicht somit um -7,31 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 17,24 CNH, was einer Abweichung von -2,15 Prozent entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie auf einer kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Grandblue Environment-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität für Grandblue Environment ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.