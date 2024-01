Grandblue Environment Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Grandblue Environment als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7-Wert für die Grandblue Environment-Aktie liegt bei 24,11, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert beträgt 48,85, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum zur Folge hat. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Grandblue Environment zuletzt vor allem positiv diskutiert. Allerdings zeigen weitere Studien, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht" Signal. Zusammenfassend ergibt sich eine Bewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.

Die Aktivität und Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Grandblue Environment lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigte eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine starke Beteiligung der Anleger hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Grandblue Environment in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Grandblue Environment bei -11,31 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Wasserversorgung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,04 Prozent erzielt hat, liegt Grandblue Environment mit -11,27 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.