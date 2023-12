Grandblue Environment Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Grandblue Environment-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 17,07 CNH lag, was einem Unterschied von -6,98 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 18,35 CNH entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,37 CNH liegt mit einem Unterschied von -1,73 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Grandblue Environment-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Grandblue Environment haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, wo vermehrt negative Themen zu erkennen sind. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Grandblue Environment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Signale. Während vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Markt in den vergangenen Tagen vermehrt mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung, wobei insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden.

Zusammenfassend ergibt sich für Grandblue Environment eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des Anleger-Sentiments.