Grandblue Environment Aktie: Aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Grandblue Environment-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 12,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie auf dieser Grundlage als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. Bei Grandblue Environment wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Gleichzeitig gab es jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Grandblue Environment daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Versorgungsunternehmen" hat die Grandblue Environment-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,83 Prozent erzielt, was 7,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -8,58 Prozent, und Grandblue Environment liegt aktuell 7,24 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Grandblue Environment-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt weist eine Abweichung von -8,55 Prozent auf, wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt nur um 0,67 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Grandblue Environment-Aktie eine "Gut"-Bewertung für den RSI, eine "Schlecht"-Bewertung für Stimmung und Kommunikationsfrequenz, sowie ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs. In der technischen Analyse wird die Aktie aufgrund trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.