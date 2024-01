Grand Talents Holdings Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Grand Talents in den sozialen Medien nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Grand Talents daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die meisten privaten Nutzer in den sozialen Medien haben Grand Talents in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,14 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,126 HKD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 0,11 HKD, was einer Abweichung von +14,55 Prozent entspricht. Hierdurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Grand Talents 30,36, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,59, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".