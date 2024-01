Grand T G Gold Holdings Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse für die Grand T G Gold-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,13 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,151 HKD liegt, was einer Abweichung von +16,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,17 HKD, was unter dem letzten Schlusskurs von 0,151 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt wird Grand T G Gold basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ein Niveau von 88,89, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 56,9 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für Grand T G Gold abgegeben wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, ohne deutliche positive oder negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Grand T G Gold-Aktie basierend auf den verschiedenen technischen Indikatoren.

