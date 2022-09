Grand Slam oder Doppelfehler? So viel wären 1.000 Dollar, die bei der Unterschrift von Serena Williams in Nike-Aktien investiert wurden, heute wert

Die Tennislegende Serena Williams hat Anfang des Jahres ihren geplanten Rücktritt bekannt gegeben . Mit einer Niederlage bei den U.S. Open 2022 wird Williams nun als eine der größten Tennisspielerinnen aller Zeiten aus dem Sport ausscheiden.> Was passiert ist: Williams und Schwester Venus Williams dominierten den Tennissport in den letzten 25 Jahren. Serena Williams endet mit einer 856-155-Bilanz im Einzel-Tennis und… Hier weiterlesen