Grand Power Logistics Ltd Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Stimmung unter den Anlegern bei Grand Power Logistics ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen war weder eine positive noch eine negative Tendenz in den Diskussionen zu erkennen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 30,19 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,95, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Grand Power Logistics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,21 HKD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Auch hier wird die Aktie neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Grand Power Logistics basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.