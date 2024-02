Grand Power Logistics Ltd Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Grand Power Logistics derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 0,21 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,218 HKD) um +3,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,2 HKD zeigt eine Abweichung von +9 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse von Grand Power Logistics wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. Laut unserer Analysten waren die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Grand Power Logistics. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Grand Power Logistics liegt bei 31,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 40 liegt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.