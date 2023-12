Grand Power Logistics Ltd Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 40,63, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 59,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Grand Power Logistics bei 0,22 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,186 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -15,45 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,2 HKD, was zu einem Abstand von -7 Prozent führt und ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Grand Power Logistics eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Grand Power Logistics daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Grand Power Logistics in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussion über das Unternehmen weist darauf hin, ob es derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Grand Power Logistics wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.