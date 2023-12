Grand Power Logistics Ltd Aktie: So schnell kann es gehen

Die Stimmung und der Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können wichtige Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. In den letzten vier Wochen wurden bei Grand Power Logistics keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Grand Power Logistics daher ein "neutral" Rating auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Der durchschnittliche Schlusskurs der Grand Power Logistics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt derzeit bei 0,21 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,185 HKD) weicht davon um -11,9 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der derzeit bei 0,19 HKD liegt, dann ist der letzte Schlusskurs ähnlich hoch (-2,63 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "neutral" Rating. Insgesamt erhält die Grand Power Logistics-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "neutral" Rating.

Relative Stärke-Index: Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Mit einem aktuellen Wert von 5 ist die Grand Power Logistics aktuell überverkauft, was als "gut" eingestuft wird. Betrachten wir die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine "gute" Einstufung.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Grand Power Logistics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "neutral" gibt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung insgesamt eine "neutrale" Einschätzung.