Grand Ocean Advanced Aktie: Das wird nichts mehr!

Die fundamentale Analyse von Grand Ocean Advanced zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 71,59 deutlich über dem Branchenmittel von 13,87 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie mittelmäßig ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Was die Dividendenrendite betrifft, liegt Grand Ocean Advanced mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 8,18 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" zeigt sich, dass die Rendite von Grand Ocean Advanced um 49,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 40,5 Prozent deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.