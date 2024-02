Grand Ocean Advanced Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Aktienkurs von Grand Ocean Advanced hat im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung des Energie-Sektors in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -49,06 Prozent erzielt, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" bei -7,8 Prozent, wobei Grand Ocean Advanced auch hier mit 41,25 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Grand Ocean Advanced derzeit bei 0,29 HKD. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 0,27 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -6,9 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,22 HKD angenommen, was für die Grand Ocean Advanced-Aktie eine aktuelle Differenz von +22,73 Prozent und somit ein "Gut"-Signal bedeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Grand Ocean Advanced-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Grand Ocean Advanced 8,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8 Prozent für die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus heutiger Sicht gilt die Aktie daher eher als unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.