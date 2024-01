Grand Ocean Advanced Aktie: So geht’s nicht weiter!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Grand Ocean Advanced beträgt das aktuelle KGV 71. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 12. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Grand Ocean Advanced damit Stand heute überbewertet, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Grand Ocean Advanced festgestellt werden. Weder positiv noch negativ. Auch die Diskussion über die Aktie hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird das Sentiment und Buzz der Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die Aktie von Grand Ocean Advanced hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Grand Ocean Advanced damit 36,25 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -10,42 Prozent, und Grand Ocean Advanced liegt aktuell 36,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht wird die Grand Ocean Advanced auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit ebenfalls negativ eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,3 HKD, womit der Kurs der Aktie (0,18 HKD) um -40 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,18 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".