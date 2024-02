Grand Ocean Advanced Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Grand Ocean Advanced zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,29 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs ebenfalls bei 0,29 HKD steht. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,23 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +26,09 Prozent ein "Gut" erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grand Ocean Advanced mit einem Wert von 71,59 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet einen Abstand von 416 Prozent zu einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 13. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGVs wird die Aktie als "teuer" angesehen und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Grand Ocean Advanced in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt erhält Grand Ocean Advanced daher eine "Neutral"-Bewertung.

Schließlich lässt sich das Sentiment und der Buzz um Grand Ocean Advanced auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Grand Ocean Advanced die Einstufung: "Neutral".