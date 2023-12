Grand Ocean Advanced Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Grand Ocean Advanced verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,67 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -11,49 Prozent, was bedeutet, dass Grand Ocean Advanced eine Unterperformance von -35,17 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der gesamte "Energie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -11,49 Prozent im letzten Jahr, wobei Grand Ocean Advanced 35,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grand Ocean Advanced einen Wert von 71,59, was deutlich über dem Branchendurchschnitt in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt. Das Branchen-KGV beträgt lediglich 11,72, was einen Abstand von 511 Prozent zum KGV von Grand Ocean Advanced bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz rund um Grand Ocean Advanced, so gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Grand Ocean Advanced in dieser Kategorie daher ein "Neutral".

Investoren, die derzeit in die Aktie von Grand Ocean Advanced investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Öl Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche einen geringeren Ertrag in Höhe von 9,32 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.